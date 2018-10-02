50 % نموًا في محفظة المشروعات الصغيرة ببنك الاستثمار العربي خلال 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

قال عادل طه، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربي، إن محفظة البنك من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت بنسبة 50% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت 3.5 مليار جنيه بعدد 400 عميل لتستحوذ على نسبة 29% من إجمالي محفظة البنك التمويلية، وهو ما يعني تجاوز البنك النسبة المستهدفة المقررة من البنك المركزي 20% قبل نهاية 2019.

وكان البنك المركزى الزم البنوك في إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تخصيص البنوك نسبة 20% من إجمالي محفظة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدء من ديسمبر 2015 حتى يونيو 2019.

وقال طه إن البنك يستهدف نمو حجم المحفظة إلى 4 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى وجود توازن في التمويلات بين القطاعات المختلفة.

ويعتزم بنك الاستثمار العربي توقيع بروتوكول خلال الأيام القادمة مع هيئة التنمية الصناعية لتمويل الوحدات الصناعية الصغيرة بفائدة 5% متناقصة ضمن مبادرة البنك المركزي التي اطلقها في أول 2016 الماضي.