"البنكنوت المطبوع" يتراجع لأول مرة في 8 أشهر خلال يوليو

كتب - مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع قيمة النقد المصدر "البنكنوت المطبوع" لأول مرة في 8 أشهر خلال يوليو الماضي، حيث انخفضت بقيمة 6.9 مليار جنيه مقارنة بنهاية يونيو الماضي.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن سبتمبر الماضي، تراجعت قيمة النقد المصدر إلى 479.8 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 486.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

ويعد ذلك هو أول تراجع في قيمة النقد المصدر منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن ارتفع بقيمة 42.7 مليار جنيه خلال الفترة من بداية ديسمبر وحتى نهاية يونيو الماضي.

وسجل النقد المصدر بنهاية يوليو الماضي نسبة 11.24% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.41% في يونيو، وفقا لبيانات البنك.

وكانت فئة الـ 100 جنيه الأكثر تراجعا خلال يوليو الماضي، حيث انخفضت بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال الشهر لتصل قيمة المصدر منها بنهاية الشهر إلى نحو 157 مليار جنيه.

كما تراجعت قيمة المصدر من النقد فئة 200 جنيه، إلى 279.2 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي بانخفاض 1.9 مليار جنيه عن يونيو، وتراجعت قيمة المصدر من فئة الـ 50 جنيها إلى 24.5 مليار جنيه بانخفاض 655 مليون جنيه.

وانخفضت قيمة المصدر من فئة الـ 20 جنيها خلال يوليو 282 مليون جنيه، لتصل بنهاية الشهر إلى نحو 7.9 مليار جنيه، وتراجعت قيمة المصدر من فئة الـ 10 جنيهات بنحو 132 مليون جنيه لتصل إلى نحو 4.9 مليار جنيه، والمصدر من فئة الـ 5 جنيهات 74 مليون جنيه ليصل إلى نحو 4.4 مليار جنيه.