غدا.. الجمعية العمومية تكتب الفصل الأخير في قصة إغلاق القومية للأسمنت

كتبت -شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن الجمعية العمومية، لشركة القومية للأسمنت، ستتخذ قرارها النهائي بشأن إغلاق الشركة غدا.

وأوضح مصطفى أنه لا يحق للعمال حضور الجمعية العمومية للشركة، "لأن الجمعية يحضرها مساهمي الشركة وحملة الأسهم فقط" .

وتصوت الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت غدا على قرار بإغلاق الشركة بعدما أوصت دراسة المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة القاهرة بعدم جدوى إعادة تشغيل الشركة.

وشطبت الشركة أسهمها من البورصة المصرية، كما أنها توقفت منذ عدة أشهر عن الإنتاج، وتكفي بطحن مخزون الكلينكر لتحويله إلى أسمنت.

وتتكبد الشركة خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى تراكم مديونياتها.