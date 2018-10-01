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ميزان المدفوعات يحقق فائضا 12.8 مليار دولار العام المالي الماضي

08:55 م الإثنين 01 أكتوبر 2018
ميزان المدفوعات يحقق فائضا 12.8 مليار دولار العام المالي الماضي

البنك المركزي المصري

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الاثنين، أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بنحو 12.8 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الاثنين، إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر مع العالم الخارجي تراجع بمعدل 58.6% خلال السنة المالية 2017-2018 مقارنة بالسنة المالية السابقة عليها انعكاسا لاستمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف.

وتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنحو 8.4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية ليقتصر على نحو 6 مليارات دولار

مقابل نحو 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بحسب البيان.

وذكر البنك أن هذا التراجع جاء كنتيجة أساسية لارتفاع الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 98.1%، وارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 21.2%، واستقرار العجز في الميزان التجاري عند نحو 37.3 مليار دولار .

كما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 22 مليار دولار مقابل نحو 31 مليار دولار.

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