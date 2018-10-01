5 جنيهات زيادة بالمانجو العويس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو البصل والمانجو العويس بين 20 قرشا و5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

بينما تراجعت أسعار كيلو الكوسة والخيار البلدي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور:

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه.

البطاطس بين 5 و7 جينهات.

البصل بين 4 و5.2 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الملوخية 1.5 و2 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 11 و13 جنيها.

القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

البلح السماني بين 3 و4.5 جنيه.

البلح الزغلول بين 4 و7 جنيهات.

البلح الرملي بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 3.5 و6.5 جنيه.

الرمان بين 4 و6 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 24 و30 جنيها بزيادة 5 جنيهات.