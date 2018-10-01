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أسعار الذهب في مصر تعود للخسارة خلال تعاملات اليوم

01:30 م الإثنين 01 أكتوبر 2018
أسعار الذهب في مصر تعود للخسارة خلال تعاملات اليوم

ذهب

كتب - مصطفى عيد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر 3 جنيهات في الجرام خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه أمس الأحد تأثرا بانخفاضها عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع خلال تعاملات اليوم 3 جنيهات إلى 594 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 509 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى نحو 679 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 4752 جنيها.

وعالميا، تراجعت الأسعار الفورية للذهب حوالي 4 دولارات و33 سنتا للأوقية بنسبة 0.36% منذ بداية تعاملات اليوم، ليسجل في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة 1186.55 دولار للأوقية، بحسب بيانات بلومبرج.

أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية ذهب عيار 18

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