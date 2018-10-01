هيرميس تعلن إتمام الطرح العام لشركة القاهرة للاستثمار في البورصة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت اليوم الاثنين، المجموعة المالية هيرميس، إتمام الطرح العام لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية في البورصة المصرية، وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 1.244 مليار جنيه.

وبحسب بيان من هيرميس اليوم، قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي الأوحد ومدير الطرح لأسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالبورصة.

وشهدت عملية الطرح قيام المساهمين الرئيسيين شركة Social Impact Capital (SIC) ومجموعة من صغار المساهمين، بطرح حصة 37.8% من أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية في البورصة أو ما يعادل نحو 207,3 مليون سهم لصالح المستثمرين الأفراد ومجموعة من أبرز الشركات والمؤسسات المالية، وذلك بسعر 6 جنيهات للسهم.

ووفقا للبيان، بلغ إجمالي رأس المال السوقي لشركة القاهرة 3.287 مليار جنيه وقت إتمام القيد بالبورصة المصرية تحت كود "CIRA.CA".

وبعد إتمام عملية الطرح الثانوي سيقوم المساهم الرئيسي شركة SIC بضخ جزء من حصيلة الطرح، عن طريق الاكتتاب المغلق بنفس سعر الطرح، لزيادة رأسمال شركة القاهرة للاستثمار والتنمية، بحسب هيرميس.

وستستخدم شركة القاهرة حصيلة زيادة رأس المال في تمويل خطة التوسعات الاستراتيجية التي تتبلور في تنمية عدد المدارس التابعة والتوسع الجغرافي، وذلك بالتزامن مع تنويع فرص الاستثمار بالمزيد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.

ووصفت هيرميس شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بأنها "أكبر شركة قطاع خاص متخصصة في تقديم باقة شاملة من الخدمات التعليمية في مصر، وذلك من خلال 19 مدرسة تخدم أكثر من 24 ألف طالب اعتبارًا من العام الدراسي 2018".

وتشغل شركة القاهرة أغلب مدارسها تحت ثلاث علامات تجارية وهي "Mavericks"، و"Futures" و"Rising Stars"، والتي تقدم مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما في ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية، وفقا للبيان.

وتستهدف الشركة بشكل رئيسي أصحاب الدخول المتوسطة، سعيًا لتزويدهم بالمناهج الدراسية عالية الجودة بأسعار مناسبة. كما تغطي أنشطة الشركة قطاع التعليم العالي من خلال جامعة بدر بالقاهرة التي تضم 9 كليات مختلفة اعتبارًا من العام الدراسي 2018، تضم أكثر من 7600 طالب وشبكة علاقات مع 25 جامعة عالمية.

وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن "هذه الصفقة تعد إضافة جديدة للبورصة نظرًا للمقومات التي يتمتع بها قطاع الخدمات التعليمية سريع النمو، وكذلك الفرص الاستثمارية التي ينبض بها ذلك القطاع الجذاب".

وأضاف جاد أن تلك المقومات تتمثل في الطلب القوي على الخدمات التعليمية والنمو السريع مدعومًا بالتركيبة السكانية الفريدة التي يحظى بها السوق المصري.

وأشار جاد إلى أن "قلة عدد اللاعبين وندرة الاستثمارات في قطاع التعليم يطرح فرصة ذهبية للمجموعة المالية هيرميس في ظل القدرة على بناء قاعدة قوية ومتنوعة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بذلك القطاع الواعد".

وقال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع بنك الاستثمار بهيرميس، إن طرح إحدى الشركات العاملة بقطاع الخدمات التعليمية يأتي ضمن سلسلة من الطروحات الأولى من نوعها التي يقوم بها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في عدد من القطاعات الاستراتيجية ومن بينها قطاعي الرعاية الصحية والألبان.

وأضاف أن "ذلك يؤكد على قدرة الشركة على تسويق الفرص الاستثمارية الجديدة لأبرز المستثمرين على الساحتين المحلية والدولية بفضل المنتجات البحثية فائقة الجودة والدراية العميقة بالأسواق التي تعمل بها الشركة".

وأشار عبيد إلى الدور البارز الذي يلعبه قطاعا الاستثمار المباشر وإدارة الأصول في ذلك الصدد، وهو ما انعكس في قدرة المنصة التعليمية الجديدة التي أطلقها قطاع الاستثمار المباشر على الاستحواذ على أربع مدارس في شهر مايو الماضي بالتعاون مؤسسة "GEMS"، وهي إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة بالمنطقة.

وكانت المجموعة المالية هيرميس، وقعت اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة في مايو الماضي، للاستحواذ على 4 مدارس بقيمة مليار جنيه تشمل 3 مدارس في مدينتي وواحدة في الرحاب، حيث ستخضع هذه المدارس لإدارة وتشغيل شركة جيمس العالمية المتخصصة في مجال التعليم.

وقال كريم موسى رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، في مؤتمر صحفي خلال مايو الماضي، إن شراكة هيرميس مع شركة جيمس تستهدف استثمار 300 مليون دولار في الاستحواذ على أكثر من 30 مدرسة لعدد 40 ألف طالب خلال 5 سنوات.

ويأتي طرح أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ضمن سلسلة صفقات رأس المال البالغ عددها 12 صفقة، التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس منذ بداية العام الجاري، بحسب البيان.

ومن هذه الصفقات زيادة رأسمال لصالح قدامى مساهمي مجموعة مستشفيات كليوباترا بقيمة 40 مليون دولار، وزيادة رأسمال شركة أورانج بقيمة 866 مليون دولار، وبيع حصة من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بقيمة 52 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي، وإتمام الطرح العام لأسهم ASA International للتمويل متناهي الصغر في بورصة لندن للأوراق المالية.

كما شملت هذه الصفقات أيضا إتمام صفقة بيع بالسوق الثانوي لحصة 17% من أسهم شركة هيومن سوفت القابضة بقيمة حوالي 226 مليون دولار في بورصة الكويت، وإتمام الطرح العام لأسهم شركة ظفار لتوليد الكهرباء بقيمة 52.5 مليون دولار في سوق مسقط للأوراق المالية.