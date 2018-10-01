الرقابة المالية تلغي اشتراط اعتمادها مبررات الشركات لتجزئة الأسهم

كتب - مصطفى عيد:

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنفيذيا بإلغاء المادة رقم 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بضرورة إخطار البورصة والهيئة بقرار مجلس إدارة الشركة بشأن تجزئة الأسهم وأسبابه ومبرراته لدراستها من جانب البورصة واعتماد الهيئة لذلك.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، يأتي هذا القرار رقم 154 لسنة 2018 بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا التعديل خلال اجتماعه أمس الأحد.

وقال رئيس الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتسريعها، والتأكيد على حقوق المساهمين في اتخاذ القرارات المتعلقة بشركاتهم دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية من قبل الهيئة أو البورصة.