الدولار الكندي يقفز بعد اتفاق تجارة واليورو يعاني

القاهرة- وكالات:

ارتفع الدولار الكندي 0.5% مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين مع اتجاه المستثمرين لشراء الأصول عالية المخاطر بعدما اتفقت الولايات المتحدة وكندا على تحديث اتفاق التجارة الحرة لأمريكيا الشمالية (نافتا)، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى 95.32، وهو مستوى يقل قليلا عن الأعلى منذ العاشر من سبتمبر، 95.38 المسجل في الجلسة السابقة.

وهبط اليورو 0.25% إلى 1.15775 دولار وانخفض بهامش مماثل مقابل الفرنك السويسري إلى 1.1368 فرنك لليورو.