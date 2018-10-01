قفزة في أسعار الدواجن والبيض مع بداية الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

قفزت أسعار الدواجن بنحو 3 جنيهات مع بداية الأسبوع الجاري مقارنة بالأسبوع الماضي.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع إلى 24 جنيهًا مقابل ما بين 21 إلى 22 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

وسجل كيلو الداوجن في السوق 28 جنيهًا مقابل ما بين 25 إلى 26 جنيهًا الأسبوع الماضي، بحسب السيد.

وأرجع السيد ارتفاع الأسعار إلى عودة الحركة للسوق بعد انتهاء موسم عيد الأضحى وموسم التحضير للعودة للمدراس.

وارتفع سعر البيض بنحو جنيهين، لتسجل الكرتونة نحو 33.5 جنيه بالمزرعة، و39 جنيهًا بالأسواق.

وأضاف السيد أن سعر الكتكوت تراوح بين 6.5 و7 جنيهات، نتيجة زيادة الإقبال من المربيين بعد انتهاء موسم عيد الأضحى.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.