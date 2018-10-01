وزارة التخطيط تبدأ اليوم حصر موظفي الجهاز الإداري للدولة

كتبت- دينا خالد:

بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين أول أيام تعداد وحصر العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بحسب بيان للوزارة.

وقال البيان إن الوزيرة، هالة السعيد، التقت مع مندوبي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمختصين، لإجراء تعداد وحصر موظفي الجهاز الإداري للدولة.

ويشمل التعداد تجميع البيانات الأساسية لكل موظف تمهيداً لوضعها على نظام معلومات الموارد البشرية الإلكتروني والمعروفHRIS ، بحسب البيان.

وقال البيان إن البيانات المطلوبة من العاملين تتضمن بياناتهم العلمية والوظيفية فضلاً عن البيانات الأساسية وبيانات التعيين.

ولفتت هالة السعيد، إلى ضرورة التعاون من كافة الجهات التي سيجري عليها الحصر مع مندوبي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لتسهيل مهماتهم الأمر.

وأضافت أن التعداد يسهم في تطوير منظومة وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري شاملة.

ويسهم التعداد في تيسير عملية تبادل المعلومات ونقل بيانات العاملين بشكل أكثر دقه مما يحفظ حق كل موظف وكل مواطن أيضًا في الحصول على الخدمات المخصصة له، وفقًا للبيان.

وقالت الوزيرة إن الانتهاء من التعداد على مستوي الوزارات في يناير المقبل.

وأوضحت أنه تم إعداد وإرسال خطابات إلى جميع الوزارات بمواعيد الحصر، وتحديد مسؤولين تواصل من كل وزارة للتعاون مع فريق الحصر وتقديم المساعدة.