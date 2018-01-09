شركات المحمول تجتمع بتنظيم الاتصالات لبحث قرار تحديد عدد الشرائح المباعة

كتبت- شيماء شلبي:

قال مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول، إن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل مع مسؤلين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث طلبات الشركات برفع الحد الأقصى لعمليات بيع شرائح المحمول التي حددها الجهاز بـ 50 عملية شهريا للتجار والموزعين.

وقال المصدر لمصراوي إن الرقم المحدد لعمليات البيع يقل كثيرا عن عمليات البيع التي تتم شهريا حاليا، كما أنه لن يكون منصفا لأرباح الموزعين والتجار ولن يلبي احتياجات جميع المشتركين الجدد.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأسبوع الماضي، قرارا يحدد فيه عدد عمليات بيع شرائح المحمول أو استبدالها بـ 50 عملية لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول.

وقال مصطفي عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات لمصراوي، إن قرار الجهاز يأتي في إطار القضاء نهائياً على ظاهرة الخطوط مجهولة المصدر التي يمكن أن تسبب تهديدا للأمن الوطني.

وأضاف أن بعض التجار يقومون بتفعيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين لم يشتروها، الأمر الذي من شأنه استخدامها في ارتكاب جرائم أو عمليات إرهابية.

وترفض شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، قرار الجهاز لما يترتب عليه من ضرر بالغ على العاملين بالقطاع، خاصة أن سوق المحمول يعاني حالة ركود شديدة خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان صادر لهم الأسبوع الماضي.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن سوق المحمول يعاني حالة ركود شديدة خلال الفترة الأخيرة، مما يعني أن عمليات بيع وإستبدال خطوط المحمول أصبحت من العمليات الرئيسية لدى العاملين بمراكز الاتصالات.

وأوضح أن قرار القومي للاتصالات يتطلب إعادة النظر فيه.

وبحسب أحمد النبراوي، نقيب تجار المحمول والاتصال، في تصريحات سابقة لمصراوي فإن عدد الخطوط التي تحمل بيانات خاطئة بالسوق المصري، يمكن أن يصل إلى ١٠ ملايين خط محمول.

وقال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، لمصراوي، إن شركة we مشغل المحمول المملوكة بالكامل للمصرية، لم تقم بتشغيل موزعيها حتى الآن وتعتمد على البيع المباشر عبر منافذ الشركة وسنترالاتها، ولذلك فهي غير مُلزمة بالقرار.

وأضاف المصدر أن الشركة قامت في شهر سبتمبر الماضي- شهر إطلاق خدماتها- ببيع مليون شريحة عبر منافذها الرسمية، ولن تعتمد على موزعيها في عمليات البيع قبل شهر مارس المقبل، بعد الانتهاء من تجهيزات فروعها.

وكانت الشركة قد قامت بالاتفاق مع 3 موزعين رئيسيين في نوفمبر الماضي، وتعمل على الاتفاق مع اثنين آخرين، بحسب المصدر، الذي لا يعلم المصدر هل سيطبق عليهم قرار الجهاز أم لا.