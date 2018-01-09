تعرف على شروط قروض السيارات المستعملة في 6 بنوك

كتبت- منال المصري:

تتنافس بعض البنوك في تقديم قروض للسيارات المستعملة، في ظل عزوف بعض العملاء عن طلب قروض للسيارات الجديدة، نظرا لارتفاع أسعارها منذ تحرير سعر الصرف.

وقررت مصر تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وهو ما تسبب في زيادة أسعار السيارات بنسبة تتجاوز 100% نظرا لاستيراد نسبة كبيرة من مكوناتها.

وتتباين شروط البنوك في تقديم قروض السيارات المستعملة، بسبب اختلاف برامج التمويل، على حسب مهنة المستفيد من القرض.

ويعرض مصراوي في هذا التقرير شروط قروض تمويل السيارات في 6 بنوك مختلفة..

1- بنك مصر :

يقدم بنك مصر قرض تمويل السيارات المستعملة للعميل صاحب الشهادة الادخارية بالبنك فقط.

ويتيح البنك القرض بفائدة تزيد بين 2 إلى 4% على فائدة الشهادة الإدخارية.

ويقدم البنك تمويلا بنسبة 100% من إجمالي ثمن السيارة، بشرط أن تسمح قيمة الشهادة الادخارية بتغطية ثمنها على أن يبلغ أجل سداد القرض 5 سنوات.

ويشترط البنك ألا يزيد سن العميل عن 60 إلى 65 عاما من آخر قسط لسداد القرض.

ويطلب البنك من العميل تقديم عرض أسعار للسيارة من أي معرض، ثم التوقيع على عدم سحب قيمة الشهادة حتى انتهاء قيمة القرض.

ويشترط البنك تقديم إيصال مرافق مياه أو كهرباء أو غاز أو الرقم القومي، على أن يسدد العميل 1% مصاريف إدارية من إجمالي قرض السيارة.

2- بنك القاهرة:

يقدم بنك القاهرة، أكثر من برنامج لتمويل السيارات المستعملة سواء للموظفين في القطاع العام أو الخاص أو أصحاب المهن الحرة أو بضمان الأوعية الادخارية.

ويتيح القرض أن يصل الحد الأقصى لتمويل السيارة 500 ألف جنيه من إجمالي ثمنها، على أن تصل فترة سداد إلى 5 سنوات.

ويحدد البنك المصاريف الإدارية على القرض بنسبة 2% على إجمالي القرض الذي يزيد على 100 ألف جنيه، و2.5% على إجمالي القرض الأقل من 100 ألف جنيه.

ويشترط البنك أن لايزيد سن العميل عن 65 عاما عند سداد آخر قسط للسيارة.

ويطلب البنك من العميل تقديم صورة من الرقم القومي وايصال مرافق، و شهادة بمفرادات الراتب من مكان العمل أو شهادة اثبات دخل أوالبطاقة الضريبية والسجل التجاري لأصحاب المهن الحرة.

ويشترط البنك أن يتحمل العميل نسبة تتراوح بين 40 إلى 50% من إجمالي قيمة السيارة، على أن يتحمل البنك الباقي.

كما يقدم البنك مع القرض تأمين حياة للعميل في حال حدوث وفاة أو عجز كلي، يسدد عنه القرض.

3- بنك فيصل الإسلامي :

يقدم بنك فيصل تمويل السيارات المستعملة للسيارات صاحبة الماركات الشهيرة مثل مرسيدس وبي إم دبليو.

ويسمح البنك بنوعين فقط من التمويل للسيارات المستعملة، أولهم لموظفي القطاع العام والخاص والثاني بضمان الشهادات الادخارية للعملاء.

ويشترط البنك ألا يقل سعر السيارة عن 150 ألف جنيه، وألا يزيد تمويل البنك على 200 ألف جنيه بحد أقصى من إجمالي سعر السيارة، على أن تبلغ مدة سداد القرض 5 سنوات.

ويطلب البنك ألا يكون مر على موديل السيارة أكثر من عامين.

ويمول البنك 50% من إجمالي ثمن السيارة مقابل 50% يتحملها العميل، ويشترط حظر بيعها حتى الانتهاء من تسديد ثمنها.

وتبلغ الفائدة على تمويل السيارة ما بين 21.5 إلى 23% متناقصة على حسب نوع البرنامج الممول وإمكانية تحويل الراتب من عدمه.

ويشترط البنك لا يزيد سن العميل عن 60 عاما عند سداد آخر قسط للسيارة.

ويطلب البنك من العميل تقديم صورة من الرقم القومي وشهادة بمفردات الراتب وإيصال خدمات.

ويحصل البنك على مصاريف إدارية تتراوح بين 0.5 إلى 1.5%، حسب إمكانية تحويل الراتب من عدمة وقيمة القرض.

كما يقدم البنك مع القرض تأمين حياة للعميل في حال حدوث وفاة أو عجز كلي، يسدد عنه القرض.

4- بنك البركة:

يقدم بنك البركة قرض السيارات المستعملة من خلال 3 برامج، لموظفي القطاع العام والخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأوعية الادخارية.

ويشترط البنك، ألا يتجاوز موديل السيارة 4 سنوات، على أن يبلغ الحد الأقصي لسداد القرض عام واحد.

ويترواح معدل الفائدة على القرض بين 22 إلى 23%، حسب تحويل الراتب من عدمه.

ويقدم البنك الحد الأقصى لتمويل السيارة 300 ألف جنيه، بما لايزيد على 80% من إجمالي ثمن السيارة، على أن تتراوح المصاريف الإدارية بين 1 إلى 1.5% حسب حجم القرض ونوع البرنامج.

ويشترط البنك ألا يزيد سن العميل على ما بين 60 إلى 65 عاما.

ويطلب البنك من العميل تقديم صورة الرقم القومي وإيصال مرافق وشهادة بمفرادات الراتب من مقر العمل، وشهادة إثبات دخل وصورة من البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

5- البنك العربي :

يقدم البنك العربي قروض السيارة على ثلاث برامج لموظفي القطاع العام والخاص والمهن الحرة.

ويبلغ الحد الأقصى للتمويل 350 ألف جنيه، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، على فترة سداد 5 سنوات.

كما يقدم البنك مع القرض تأمين حياة مجانا للعميل في حال حدوث وفاة أو عجز كلي، يسدد عنه القرض.

ويطلب البنك من العميل تقديم شهادة بحالة السيارة الفنية والقيمة السوقية لها من أحد المعارض المعتمدين لدى البنك العربي، فضلا عن عرض سعر بمواصفات السيارة من المعرض.

كما يطلب صورة الرقم القومي وفاتورة حديثة للخدمات العامة (كهرباء/غاز/ تليفون)، فضلا عن خطاب بمفردات الراتب من جهة العمل.

ويشترط البنك تقديم كشف حساب راتب لآخر 3 شهور للموظفين وكشف حساب بنكي لآخر 6 شهور لأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين.

6- بنك : HSBC

يسمح البنك بتمويل قروض السيارت المستعملة لموظفي القطاع العام والخاص سواء بتحويل الراتب أو بدون تحويل.

ويتيح البنك تمويل حتى مليون جنيه كحد أقصى للقرض.

ويسمح البنك بفترة سداد تصل حتى 84 شهرا أي 7 سنوات، بمعدل فائدة ثابت، وفترة سداد تصل إلى 60 شهرا أي 5 سنوات بمعدل عائد متغير حسب متوسط الأسعار في البنك المركزي.

ويشترط البنك عدم حظر على رخصة السيارة، على ألا يزيد سن العميل على 65 عاما عند سداد آخر قسط للقرض.

ويطلب البنك صورة الرقم القومي وايصال خدمات حديث وشهادة بمفردات الراتب.