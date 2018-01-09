بنك مصر يخفض سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات الثلاثاء

كتب- إيمان منصور:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنك مصر مع نهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 9 بنوك أخرى مقارنة بأسعاره في الصباح.

وتراجع سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع صباحا.

بينما استقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي والإسكندرية و قناة السويس والقاهرة عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع وهي نفس أسعاره صباحا.

كما ثبت بنك كريدي أجريكول سعر الدولار عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

واستقر في بنوك الأهلي والعربي الأفريقي والبركة وأبو ظبي الإسلامي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.