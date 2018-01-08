بنك مصر: 5 مليارات جنيه زيادة في تمويلات المشروعات الصغيرة بفضل "طلعت حرب راجع"

كتب - مصطفى عيد:

قال بنك مصر، في بيان اليوم الإثنين، إن محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ارتفعت بنسبة 80% في نحو 6 أشهر بالتزامن مع إطلاق حملة "طلعت حرب راجع".

وأضاف البنك أن قيمة هذه الزيادة وصلت إلى نحو 5 مليار جنيه خلال الفترة الفترة من أول يونيو الماضي وحتى آخر نوفمبر.

وأشار البنك إلى أن هذه الحملة استهدفت استقطاب المزيد من شرائح المجتمع للتعامل مع البنوك لتمويل مشروعاتهم، "انطلاقا من توجهات الدولة بما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي وضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة".

وأوضح البنك أنه يسعى لزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل، تماشيا مع متطلبات البنك المركزي المصري.

وقال البنك إن أكثر المحافظات حصولا على تمويل المشروعات متناهية الصغر هي البحيرة، والشرقية، وسوهاج، وأكثرها تحقيقا للمشروعات الصغيرة هي سوهاج، والمنيا، وكفر الشيخ، كما تركزت المشروعات المتوسطة في محافظات القاهرة، والجيزة، وأسيوط، بحسب البنك.

وأضاف البنك أنه نجح من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، في التأثير في حياة نحو 400 ألف شخص يمثلون أسر الحاصلين على التمويل، كما أثرت على غيرهم من الأشخاص الذين تأثروا من خلال العمل في تلك المشروعات.

وأشار البنك إلى أن القروض الممنوحة لكافة المشروعات متناهية الصغر في إطار برنامج "مشروعك" الذي اشترك البنك في إطلاقه مع وزارة التنمية المحلية وبنوك أخرى، إلى 2.2 مليار جنيه لعدد 48.4 ألف عميل حتى 30 نوفمبر الماضي، استحوذ البنك على نحو 50% منها.