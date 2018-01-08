بتكوين تنخفض عن 15 ألف دولار مع مراجعة كوريا الجنوبية حسابات بنكية

القاهرة - وكالات:

انخفضت عملة بيتكوين إلى ما دون 15 ألف دولار أثناء التعاملات اليوم الإثنين لتفقد نحو 12% من قيمتها خلال آخر 24 ساعة وفقا لمنصة كوين ماركت كاب.

وسجلت العملة في أحدث تعاملات لها، وفقا لهذه المنصة، 14653 دولار في الثالثة و10 دقائق عصرا بتوقيت جرينتش.

وبحسب وكالة رويترز، جاء هذا التراجع بعدما قالت الجهة المعنية بتنظيم الأسواق المالية في كوريا الجنوبية، إنها تعكف وهيئات أخرى على فحص ستة بنوك محلية تقدم للمؤسسات خدمة فتح حسابات بالعملات الرقمية.