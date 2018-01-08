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العليان السعودية ترفع حصتها في شركة جي بي أوتو للسيارات

04:45 م الإثنين 08 يناير 2018
العليان السعودية ترفع حصتها في شركة جي بي أوتو للسيارات

شركة جي بي أوتو للسيارات

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة جي بي أوتو لتجارة وتجميع السيارات، في بيان للبورصة اليوم الإثنين، أن شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة، اشترت حوالي 1.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 5.3 مليون جنيه، لترفع حصتها بالشركة من 4.45% إلى 5.05%.

وأضافت الشركة أن الصفقة تم تنفيذها من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وجي.بي أوتو هي الوكيل الوحيد في مصر لسيارات هيونداي ومازدا وجيلي. وتقوم الشركة بتجميع سيارات هيونداي وجيلي بينما تستورد سيارات مازدا تامة الصنع، كما أنها الموزع المصري لمركبات التوك توك ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تصنعها شركة باجاج الهندية.

شركة جي بي أوتو البورصة شركة العليان السعودية شركة هيرميس

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