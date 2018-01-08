العليان السعودية ترفع حصتها في شركة جي بي أوتو للسيارات

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة جي بي أوتو لتجارة وتجميع السيارات، في بيان للبورصة اليوم الإثنين، أن شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة، اشترت حوالي 1.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 5.3 مليون جنيه، لترفع حصتها بالشركة من 4.45% إلى 5.05%.

وأضافت الشركة أن الصفقة تم تنفيذها من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وجي.بي أوتو هي الوكيل الوحيد في مصر لسيارات هيونداي ومازدا وجيلي. وتقوم الشركة بتجميع سيارات هيونداي وجيلي بينما تستورد سيارات مازدا تامة الصنع، كما أنها الموزع المصري لمركبات التوك توك ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تصنعها شركة باجاج الهندية.