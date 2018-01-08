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شركة زراعية تسعى للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد

03:44 م الإثنين 08 يناير 2018
شركة زراعية تسعى للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد

قناة السويس

القاهرة - وكالات:

قالت شركة روستسيلماش الروسية، اليوم الاثنين، إنها تسعى إلى إبرام اتفاق بشأن المشاركة في أعمال المنطقة الصناعية الروسية في شرق مدينة بورسعيد، والمزمع البدء في تنفيذها العام الجاري، بحسب وكالة سبوتنك الروسية.

ووفقا للوكالة، قال المالك المشارك لروستسيلماش، كونستانتين بابكين، لوكالة "سبوتنيك"، إن "شركته تعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن المشاركة في المنطقة الصناعية الروسية في مصر".

وقال بابكين "إننا حاليا في مرحلة إبرام اتفاق، ومن السابق لأوانه الكشف عن التفاصيل".

وفي يناير 2017، قالت روستسيلماش إنها أرسلت أول دفعة من المعدات للمنطقة الصناعية.

وفي فبراير 2016، وقعت روسيا ومصر مذكرة حول إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر.

كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كشفت في 13 ديسمبر الماضي تفاصيل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية المزمع البدء في تنفيذها العام الجاري.

وتصل مساحة المنطقة الصناعية إلى 5.25 كيلومترا مربعا، على 3 مراحل تستغرق 13 عاما، وباستثمارات تبلغ 6.9 مليارات دولار.

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