أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات الإثنين

كتب - مصطفى عيد:



استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند نفس مستويات أمس الأحد.



وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 644 جنيها، كما سجل الجرام عيار 18 نحو 552 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 736 جنيها خلال تعاملات اليوم، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 5152 جنيها.



وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب في مصر إلى التحرك الضعيف في الأسعار العالمية للمعدن الثمين حيث وصل سعر الأوقية إلى نحو 1314 دولار.