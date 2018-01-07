الصين: ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات جراء الصقيع

بكين – (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الصينية ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات في المدن الكبرى وفي شمال البلاد، جراء موجة الصقيع التي تضرب البلاد.

وقالت وزارة الزراعة الصينية- وفقاً لفضائية (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد- إن أكثر من 45 ألف فدان من أشجار الفاكهة ومزارع الشاي والخضراوات تضررت من الثلوج.

وأضافت الفضائية أن الثلوج تسببت في تعطل وسائل المواصلات، وأغلقت السلطات أجزاء من الطرق السريعة المؤدية للأقاليم المتضررة، بالإضافة إلى مطارات ومدارس.

بدورها، حذرت مراكز الأرصاد الجوية من موجة ثانية من الثلوج والأمطار في الأجزاء الشمالية والوسطى والشرقية من الصين.

يشار إلى أن الثلوج اجتاحت مناطق في شمال ووسط وشرق الصين، ما أسفر عن تعطل حياة أكثر من نصف مليون شخص في 5 أقاليم.