6 بنوك تضخ 9.8 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري في 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

ضخت 6 بنوك عاملة في مصر خلال العام الماضي، تمويلات تتجاوز9.8 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي أطلقها البنك المركزي منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بحسب مسؤولون في هذه البنوك.

وهذه البنوك هي مصر، والأهلي المصري، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية والعمال المصري، والاستثمار العربي.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن البنك ضخ 2.1 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في العديد من المحافظات المختلفة .

وأضاف أن البنك ينتهي من دراسة ملف التمويل في أقل من أسبوع ويتم ضخ التمويلات مباشرة بعد تخصيص الوحدة من صندوق التمويل العقاري.

ويستهدف البنك التوسع في زيادة التمويلات ضمن المبادرة ليتجاوز حجم التمويلات 3 مليارات جنيه في نهاية 2018، بحسب المغربي.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك ضخ 2.3 مليار جنيه بعدد 26 ألف عميل في مبادرة التمويل العقاري.

وأضاف أبوالفتوح لمصراوي، أن البنك يستهدف نمو القروض إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه في نهاية العام الجاري.

وقال مصدر مسؤول ببنك القاهرة، إن البنك ضخ تمويلات بأكثر من مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري، مستهدفا مضاعفة التمويلات خلال العام الجاري.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن البنك لا يستغرق وقتا طويلا في دراسة الملفات للموافقة على ضخ التمويلات ضمن المبادرة.

وقال مصدر مسؤول ببنك التعمير والإسكان، لمصراوي، إن البنك ضخ تمويلات بأكثر من 4 مليارات جنيه ضمن المبادرة.

وأضاف أن البنك يستحوذ على نسبة 40% من إجمالي تمويلات المبادرة، موضحا أن البنك يوافق على تمويل أي عميل طالما يتوافق مع شروط المبادرة.

وقال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن البنك ضخ 350 مليون جنيه ضمن المبادرة.

وبحسب عزام فإن البنك جدد التعاقد مع صندوق التمويل العقاري بقيمة 250 مليون جنيه للبدء فى تمويل الشريحة الثانية للمبادرة والتي أطلقها البنك المركزي.

وقال عادل طه رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرف على قطاع التمويل العقاري ببنك الاستثمار العربي، إن البنك ضخ نحو 70 مليون جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وبحسب طه، فإن التمويلات جاءت في العديد من المناطق مثل العاشر من رمضان وحلوان والمنيا وأسيوط وغير ذلك من المناطق المختلفة.

ويدرس البنك حاليا العديد من الملفات بقيمة 20 مليون جنيه في مناطق مختلفة لمحدودي الدخل حيث يقوم البنك بتمويل 80% من إجمالي ثمن الوحدة، بحسب طه.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري بشريحة أولى 10 مليارات جنيه قبل حوالي 3 سنوات.

وأعلن المركزي قبل نهاية 2017 بطرح الشريحة الثانية 10 مليارات جنيه، بنفس شروط الشريحة الأولى، بفائدة تتراوح بين 5% إلى 7% لمحدودي الدخل حسب دخل الفرد، و8% لمتوسطي الدخل و10.5% لفوق متوسطي الدخل بشرط ألا يتجاوز سعر الوحدة 950 ألف جنيه.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنوك انتهت من تمويل الشريحة الأولى من التمويل العقاري بنسبة 100% في نهاية العام الماضي.