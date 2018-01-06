الريال القطري الأقل سعراً.. أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه

كتبت- شيماء حفظي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، أعلى قيمة بين العملات الأجنبية والعربية، فيما سجل الريال القطري أقلها، وفقا لبيانات البنك الأهلي، اليوم السبت.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.5 جنيه، بينما سجل الدولار الأمريكي 17.66 جنيه، والجنيه الإسترليني 23.85 جنيه.

وسجل سعر صرف اليورو 21.2 جنيه، والدولار الكندي 14 جنيها، وفرنك السويسري 18 جنيها.

وبلغ سعر صرف الدينار البحريني 46.8 جنيه، والريال العماني 45.87 جنيه، وسعر الين الياباني 100 بلغ 15.66 جنيه، والدينار الأردني 24.89 جنيه.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.7 جنيه، والدرهم الإماراتي 4.8 جنيه، فيما سجل الريال القطري أقل قيمة بين العملات عند 4.58 جنيه.