ماذا فعلت أسعار الدولار في عدد من البنوك خلال الأسبوع الأول من 2018؟

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 7بنوك، بين قرش و5 قروش بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من العام، بينما ظل مستقرا في 3 بنوك أخرى عند نفس مستوياته في بداية الأسبوع.

واتراجع سعره في بنكى كريدي أجريكول والعربي الأفريقي إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 للبيع، مقابل 17.69 جنيه للشراء و17.79 للبيع، في أول تعاملات الأسبوع.

وهبط سعر الدولار في بنك قناة السويس ليسجل 17.65 جنيه للشراء و17.75 للبيع، مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 للبيع.

وانخفض أيضا في بنك مصر إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، مقابل 17.68 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع .

كما تراجع في بنك البركة إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع مقابل 17.72 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع..

وفي بنك الإسكندرية انخفض إلى إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع

وفي البنك الأهلي هبط إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

ولكنه استقر في البنك التجاري الدولي، عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره في بداية الأسبوع.

كما ظل ثابتا في أبو ظبي الإسلامي عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.