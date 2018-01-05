زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر خلال الأسبوع الأول من 2018

كتبت- إيمان منصور:

سجلت أسعار الذهب زيادة جديدة بنحو 5 جنيهات في سعر الجرام خلال تعاملات اليوم الجمعة نهاية الأسبوع الأول من العام مقارنة بأسعار بداية الأسبوع نتيجة استمرار ارتفاع سعر المعدن عالميا للأسبوع الرابع على التوالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن سعر الذهب عيار 21 سجل 644 جنيها مقابل 639 جنيها .

وسجل الذهب عيار 18 اليوم 552 جنيها للجرام، مقابل 548 جنيها، والذهب عيار 24 سجل 735 جنيها مقابل 730 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب 5152 جنيها مقابل 5112 جنيها.

وقال نجيب، إن مواصلة ارتفاع سعر الذهب بمصر يرجع إلى صعود المعدن عالميا، بجانب بداية العام الجديد والذي ترتفع فيه نسبة الإقبال على الشراء بمناسبة أعياد رأس السنة والكريسماس.

وتوقع نجيب أن تشهد أسعار الذهب بمصر زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة بعدما تخطت سعر الأوقية عالميا مستوى الـ13 ألف دولار مسجلا اليوم 1318 ألف دولار للأوقية الواحدة.

وعالميا، ظلت أسعار الذهب على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، ولكنها هبطت اليوم الجمعة من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة قبل بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا للوكالة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1318.4 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1319.10 دولار للأوقية.

وكانت وكالة رويترز قالت السبت الماضي، إن أسعار الذهب سجلت أكبر زيادة سنوية في 7 أعوام خلال 2017 بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، أمس الجمعة، آخر تعاملات العام الجاري. وقالت الوكالة إن صعود أسعار الذهب يأتي مع هبوط الدولار وتزايد التوترات السياسية وانحسار القلق بشأن تأثير زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.