مسؤول بالمركزي يتوقع 200% نموا في إيرادات قطاع السياحة خلال 2017

كتبت-منال المصري:

توقع مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن تحقق إيرادات قطاع السياحة نموا خلال العام الماضي بنسبة 200% مقارنة بإيرادات عام 2016.

ولم يفصح المصدر الذي تحدث لمصراوي عن قيمة الإيرادات، حيث لم يتم الانتهاء من اعتماد إيرادات شهر ديسمبر بشكل رسمي بعد.

وقال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، اليوم، الخميس، إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر ارتفع بنحو 55% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016.

ولم يكشف الدميري عن العدد النهائي لأعداد السائحين الذين وصلوا إلى مصر خلال العام الماضي.

وفي أكتوبر الماضي، قال مسؤول حكومي رفيع المستوي لرويترز إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 211.8% إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام.

وبلغت إيرادات السياحة منذ يناير وحتى سبتمبر الماضين نحو 5.3 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار قبل عام.

وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016 وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في يناير الماضي.

ويعتبر قطاع السياحة مصدرا كبيرا للعملة الصعبة للبلاد، لكنه تضرر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بالقرب من سيناء في نوفمبر 2015.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

و,قع اليوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية المتنظمة بين موسكو والقاهرة، وذلك حسب وثيقة نشرت على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية.

ويتوقع عاملون في مجال السياحة أن تسهم عودة حركة الطيران بين مصر وروسيا في تعافي قطاع السياحة، خاصة أن السياح الروس يمثلون قطاعا كبيرا من السياح الوافدين إلى مصر.

ومع بداية العام الماضي شهدت حركة السياحة تعافيا كبيرا، حيث ارتفع عدد السياح القادمين إلى مصر وكذلك الإيرادات، مقارنة بالعام الماضي.