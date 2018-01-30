التخطيط تعقد ورشة عمل لتعزيز قدرات عاملين بوزارة الشباب والرياضة

كتبت - إيمان منصور:

عقدت وزارة التخطيط، أمس الاثنين، ورشة عمل لتعزيز قدرات ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة العام المالي المقبل.

وقالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الورشة تأتي في إطار اهتمامها بتنفيذ برنامجها للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي وذلك من خلال عدة إجراءات منها رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضافت الوزارة إنها تسعى للوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبما يساهم في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال.

وخلال الورشة تم عرض نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء يتضمن جداول لمؤشرات قياس أداء كل وزارة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع مؤشرات خطة التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن ما يحدث الآن من خلال ورش العمل التي تحرص الوزارة على عقدها هو مجرد تحديث لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وليس إنشاء وثيقة جديدة.

وأضافت الوزيرة أنه من الضروري دمج المتغيرات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى احتواء الشمول المالي بالرؤية، مشيرة إلي نتائج التعداد السكاني التي تم إصدارها عام 2017 والتي تصدر كل 10 سنوات وضرورة أخذها في الاعتبار في تحديث مؤشرات وأهداف الرؤية.

وقال جميل حلمي مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية ومقرر لجنة إعداد الخطة، إن موازنة البرامج والأداء تعد أحد تصنيفات ربط الموازنة بالأداء المتوقع، مشيراً إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء.

وأوضح حلمي أن إدراج وزارة الشباب والرياضة ضمن قائمة الوزارات الممارسة لموازنة البرامج والأداء جاء بناءً على مبادرة من وزير الشباب والرياضة بإدراج الوزارة ضمن موازنة 2018-2019.

وشدد حلمي على ضرورة توحيد البرامج التي ستقدمها الوزارات في موازنة البرامج لتكن هي نفسها المندرجة برؤية مصر 2030 حتى تصبح بذلك موازنة البرامج معبرة فعلاً عن الرؤية.

"الاتجاه الحالي يسير نحو التحول من فلسفة التخطيط المركزي إلى التخطيط اللامركزي" بحسب حلمي.