الدولار يتراجع أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- إيمان منصور:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستويات الصباح، بينما استقر في 7 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك العربي الأفريقي إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع صباحا.

كما انخفض في بنك البركة إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع في الصباح.

واستقر السعر في بنك الإسكندرية عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

كما بقى سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة والأهلي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك قناة السويس ومصر وكريدي أجريكول عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.