البورصة ترسل مقترحاتها لتطوير سوق المال للرقابة المالية

كتبت- شيماء حفظي:

قالت البورصة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها أرسلت مقترحاتها لتطوير سوق الأوراق المالية، إلى الرقابة المالية، تمهيدا لاعتمادها.

واستعرض مجلس إدارة البورصة، في اجتماع أمس الإثنين، العديد من الملفات الخاصة بالعمل على استكمال جهود تطوير سوق الأوراق المالية واستعراض جهود التطوير الداخلي بالمؤسسة .

وخلال الاجتماع، تم استعراض معايير اختيار الأسهم المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة، والمقترح تطبيقها في حال اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في مواعيد مراجعة التطبيق الاعتيادية.

وناقش الاجتماع، الدراسة المعدة من البورصة فيما يتعلق بتفعيل نشاط صانع السوق والصادر بتنظيمه قرار من وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007 , والذي يتيح الترخيص لنشاط صانع السوق على الأوراق المالية التي تحددها البورصة، وهي الأسهم المستوفاة لشروط استمرار القيد بالبورصة وملتزمة بضوابط الإفصاح ويسمح لها بمزاولة عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأسهم بغرض البيع .

كما استعرض الاجتماع إعداد خريطة التطوير التكنولوجي للمؤسسة بصفة عامة والتي تشمل العديد من الأمور، فيما يتعلق بأنطمة القيد والعضوية والرقابة على التداول وغيرها من الأنظمة الداخلية لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في هذا الشأن .