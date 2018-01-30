انطلاق مؤتمر "سي آي كابيتال" للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

القاهرة - مصراوي:

أطلقت اليوم الثلاثاء، سي آي كابيتال، العاملة في مجال الخدمات المالية في مصر، مؤتمرها السنوي الثاني للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة والذي يستمر حتى الخميس المقبل.

ويحضر المؤتمر 200 مستثمر من 75 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية كبرى من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت 10 تريليونات دولار، وبمشاركة كبرى الشركات المدرجة بالبورصات المصرية والعربية، بحسب بيان من المجموعة اليوم.

ويستعرض المؤتمر نتائج وثمار برامج الإصلاح الاقتصادي وأهم فرص النمو والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز فرص النمو المتاحة، بالإضافة إلى خلق قناة تواصل بين الشركات العاملة في أسواق المنطقة مع جهات الاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية.

ويشارك في الجلسات العامة للمؤتمر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد معيط نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية.

كما يشارك في المؤتمر أحمد عابدين رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، وخالد محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة تطوير الموانئ المصرية.

ويستهدف المؤتمر عرض أهم التطورات الاقتصادية المصرية منها الشمول المالي، وقوانين الاستثمار الجديدة وإجراءاتها، والمشروعات القومية، واستراتيجة الدولة في تنمية القطاعات الصناعية والتصديرية، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وإصلاحات سوق رأس المال.

وقال محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة المجموعة، في البيان إن حرص المسئولين على التواجد والمشاركة في المؤتمر يعكس صورة إيجابية من قبل صناع القرار على زيادة مستوى الشفافية لدفع حركة الاستثمار وتوفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين

وأضاف أن هذه المشاركة تستهدف الوصول إلى آفاق جديدة من التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل بما يضمن شراكة الدولة والقطاع الخاص في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو خلال الفترة المقبلة.

وأشار عطا الله إلى أن المؤتمر يهدف إلى خلق منصة تواصل بين المستثمرين والشركات المدرجة بالبورصات الإقليمية في عدة قطاعات مختلفة، لدعم المجالات التي أظهرت تطورا في ظل الظروف الاقتصادية مؤخرا وإحياء المجالات الأخرى.

كما يهدف المؤتمر، بحسب عطا الله، إلى بحث سبل تحسين مجال الاستثمار في المنطقة، وكيفية التغلب على التحديات المتوقعة للاقتصادات العربية خلال العام المقبل.

ويتيح المؤتمر الفرصة لأكثر من 67 شركة مدرجة بالبورصات العربية من قطاعات مختلفة ويمثلون 6 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعقد أكثر من 2500 لقاء ثنائي مغلق مع كبرى مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية والإقليمية لمناقشة فرص النمو والاستثمار، بحسب البيان.

كما تم دعوة واصطحاب بعض المستثمرين في زيارة ميدانية لبعض الشركات والمصانع التي تعمل بالقطاع المصري في منطقتي غرب وشرق القاهرة، حتى يتسنى لهم مشاهدة التطورات والإنجازات على أرض الواقع في عدة قطاعات حيوية تتضمن القطاع الصناعي والتجزئة والاستهلاكي والغاز والبترول.