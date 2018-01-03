الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة والمؤشر ناسداك يسجل مستوى قياسيا

القاهرة- وكالات:

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول اليوم الأربعاء دافعة المؤشر ناسداك المجمع إلى تسجيل مستوى قياسي مرتفع بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات كبرى للتكنولوجيا مثل نفيديا وأبل وأوراكل لكن هبوط سهم أنتل قيد المكاسب.

وقالت وكالة أنباء رويترز إن المؤشر داو جونز الصناعي، بدء جلسة التداول ببورصة وول ستريت مرتفعا 37.91 نقطة، أو ما يعادل 0.15%، إلى 24861.92 نقطة في حين ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.02%، أو 0.11%، إلى 2698.83 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 10.53 نقطة، أو 0.15%، إلى 7017.42 نقطة وواصل الصعود في التعاملات المبكرة ليسجلا مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 7034.16 نقطة.