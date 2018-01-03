أزمة فكة في السعودية بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة

كتبت- ياسمين سليم:

تسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في أزمة بتداول العملة المعدنية هناك.

وقال بيان من مؤسسة النقد العربي السعودي ( البنك المركزي) اليوم الأربعاء، إن زيادة الطلب مؤخرا على الفئات من العملة المعدنية خاصة 5 و 10 هللات، بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وبدأت السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية من العام الجديد بنسبة 5% على السلع والخدمات.

وتطبق السعودية هذه الضريبة على المواد الغذائية، والبنزين والنقل المحلي وبعض الخدمات العقارية والتعليم الأهلي والرعاية الصحية في المراكز الخاصة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.

وبحسب بيان مؤسسة النقد فإن زيادة الطلب على الفئات المعدنية ستضائل بعد انتشار ضريبة القيمة المضافة بشكل أكبر مع نشاط استخدامها ودورانها بين الجميع لاسيما بين نقاط البيع الصغيرة والأفراد.

وقال البيان إن المؤسسة تواكب الطلب المتزايد على كافة فئات العملة المعدنية لتوفير أي احتياج قد يطرأ.

وقالت المؤسسة إن كافة فئات العملة المعدنية من كافة الإصدارات، متوافرة من خلال جميع فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة، إضافة إلى فروع البنوك التجارية.

وطلبت المؤسسة في حال عدم وجود تسهيل بالحصول على هذه الفئات من قبل البنوك، تقديم شكاوى لها من خلال خدمات العملاء.