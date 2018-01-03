الدولار يتراجع في 3 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار في 3 بنوك، بينما استقر في 7 بنوك أخرى، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بالأسعار الصباحية.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

وانخفض سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، مقابل 17.69 جنيه للشراء و17.79 للبيع صباحا.

واستقر سعر الدولار في بنك الأسكندرية عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وهو نفس أسعاره الصباحية.

بينما سجل سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه بالتعاملات الصباحية.

وفي البنك التجاري الدولي، بقى سعر الدولار ثابتا عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي وقناة السويس والبركة عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 للبيع.