المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال شهر فبراير عند 16 جنيهًا

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركي عند معدلاته الحالية، 16 جنيهًا، بداية من الخميس أول فبراير 2018 ولمدة شهر حتى 28 فبراير 2018.

وأشار بيان صادر عن وزارة المالية، حصل «مصراوي» على نسخة منه، إلى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقـًا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري.

يذكر أن الوزارة أعلنت في أول يناير 2018، استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا حتى 31 يناير 2018.