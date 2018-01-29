أكثر الكلمات إنتشاراً

موسى مصطفى موسى انتخابات الرئاسة أديس أبابا الوليد بن طلال معرض الكتاب السيد البدوي سد النهضة

المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال شهر فبراير عند 16 جنيهًا

08:24 م الإثنين 29 يناير 2018
المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال شهر فبراير عند 16 جنيهًا

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركي عند معدلاته الحالية، 16 جنيهًا، بداية من الخميس أول فبراير 2018 ولمدة شهر حتى 28 فبراير 2018.

وأشار بيان صادر عن وزارة المالية، حصل «مصراوي» على نسخة منه، إلى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقـًا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري.

يذكر أن الوزارة أعلنت في أول يناير 2018، استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا حتى 31 يناير 2018.

سعر الدولار الجمركي وزارة المالية

الخبر التالى:

استطلاع: بريكست أكبر تهديد للمملكة المتحدة كمركز مالي رئيسي

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان