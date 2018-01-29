استطلاع: بريكست أكبر تهديد للمملكة المتحدة كمركز مالي رئيسي

لندن - (د ب أ)

رأت شركات بريطانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يشكل أخطر تهديد للمملكة المتحدة كمركز مالي رئيسي في العالم، وفقا لاستطلاع للرأي أجراه اتحاد الصناعة البريطانية.

وأظهرت نتائج آخر استطلاع أجري بواسطة اتحاد الصناعة البريطانية (بي دبليو سي للخدمات المالية) أنه من المرجح أن تتحسن ظروف العمل في المملكة المتحدة إلى حد ما في الربع الأول من هذا العام، على الرغم من أن التفاؤل في قطاع الخدمات المالية تراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع.

وكشف الاستطلاع الربعي لـ 92 شركة أن التفاؤل في قطاع الخدمات المالية انخفض للربع الثالث على التوالي، بعدما انخفض في سبعة من الأرباع الثمانية الماضية.

وقال اتحاد الصناعة البريطانية إن هذا التراجع يمثل أطول فترة من تراجع المشاعر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وقال "13 بالمئة من الشركات إنهم اكثر تفاؤلا بشأن الوضع العام للأعمال مقارنة برأيهم قبل ثلاثة اشهر، بينما قال 35 بالمائة إنهم أقل تفاؤلا".

وبالنسبة للقطاعات، كانت البنوك وجمعيات البناء وشركات التأمين العامة أقل إيجابية بكثير مما كانت قبل ثلاثة أشهر، بينما شعرت شركات تمويل المنازل والتأمين على الحياة ومدراء الاستثمار بمزيد من التفاؤل.

وقال رين نيوتن سميث، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطانية إن الشركات متفقة جميعا تقريبا في الإعراب عن قلقها إزاء التأثير المدمر لعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وضرورة أن تظل المملكة المتحدة مركزا نابضا بالحياة في التكنولوجيا المالية والابتكار".

واضاف "لاستعادة بعض الثقة، يجب على شركات الخدمات المالية أن تحصل على أكبر قدر ممكن من اليقين بشأن ما تسعى إليه المملكة المتحدة في مفاوضات بريكست وفرص النجاح وعواقب الفشل".