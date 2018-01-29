مصير غامض لمحلات ممر "كونتننتال" بعد هدم الفندق التاريخي

كتبت- شيماء حفظي وأميرة أحمد:

قال أصحاب محلات ومستأجرون وعمال، في ممر فندق كونتننتال، بميدان الأوبرا، إنهم لم يتوصلوا لأي اتفاق مع شركة إيجوث التابعة للقابضة للسياحة، بخصوص مصير عملهم، بعد هدم الفندق.

وبدأت الشركة هدم الفندق التاريخي، أمس الأحد، بعد أكثر مرور أكثر من عام على حصولها على رخصة هدم، من أجل استغلاله في إقامة فندق جديد، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وبحسب العمال وأصحاب المحلات، فإن ممر كونتننتال، يضم مئات المحلات، التي تعمل بشكل أساسي في الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى ورش ملابس وتطريز وذهب.

وقال مسلم خير، إن عائلته لديها ثلاثة محال تجارية في ممر فندق كونتننتال، ورثها عن أبيه منذ الخمسينات، وإن الشركة عرضت تسوية مالية، عليه وأصحاب المحلات الأخرى، لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق نهائي.

"أنا معايا عقد إيجار منذ أن كان فندق كونتننتال تابعا لشركة مصر للفنادق، في عام 1971، قبل أن يتم نقل ملكيته لإيجوث، ولسه بدفع الإيجار حتى الآن، وكان أخر إيجار دفعته في يناير وقيمته 639 جنيها في الشهر" بحسب ما قاله خير، لمصراوي.

وأضاف "لو اتفقوا مع الناس، كان لما ييجي يهد ميلاقيش حد، لكن منين اتفقت وجاي تهد والناس لسه موجودة في محلاتهم".

وكانت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة، قالت لمصراوي، في وقت سابق، إنه سيتم الاتفاق مع أصحاب المحال التجارية، على تعويضهم مقابل إخلاء محلاتهم لحين الانتهاء من عملية التطوير.

وفي جولة لمصراوي، بالممر التجاري للفندق، قال خالد، بائع في أحد المحلات، إنه يعمل في أحد محلات الممر منذ ثلاثين عاما، و"في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق لن أجد عملا آخر إذا فقدت شغلي هنا".

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