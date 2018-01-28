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ممفيس للأدوية تتحول للخسارة في النصف الأول من العام المالي

05:19 م الأحد 28 يناير 2018
ممفيس للأدوية تتحول للخسارة في النصف الأول من العام المالي

كتبت- شيماء حفظي:

تحولت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، للخسارة في النصف الأول من العام المالي الجاري.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها حققت خسائر بقيمة 19.8 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضي، مقابل 2.4 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة، في بيانها، التحول للخسارة إلى انخفاض الإنتاج المحقق نظرا لعدم توافر سيولة لشراء المواد الخام، بالإضافة لتحمل الشركة 20.27 مليون جنيه غرامة عدم سداد مديوينة شركة الجمهورية للأدوية عن الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2017.

 

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