"الغرير" تقترب من الاتفاق مع الأهلي كابيتال لتنفيذ مصنع السكر بالمنيا

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة جمال الغرير الإماراتية، اليوم الأحد، إنها اقتربت من الاتفاق مع شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، "لتغطية الاكتتاب في رأس المال وحزمة التمويل المصرفي" لمشروع ضخم لإنتاج السكر بغرب المنيا.

وكانت شركة القناة للسكر، وقعت مع الحكومة الأسبوع الماضي، على مشروع استثماري متكامل لإنتاج السكر الأبيض، باستثمارات مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنها وقعت مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عقدين، الأول لاستئجار حوالي 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، غرب محافظة المنيا، بغرض استصلاح الأراضي والزراعة، أما العقد الآخر فهو شراء مليون متر مربع لغرض بناء مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة من البنجر.

وقال إسلام سالم، الرئيس التنفيذ لشركة القناة للسكر، في البيان، إن هذا المشروع نتاج دراسات وجهود استمرت على مدار ٣ سنوات كاملة.

وأشار سالم، إلى "الدور الفاعل و القوي الذي لعبته هيئة الرقابة الإدارية في تذليل العديد من العقبات التي واجهت إقامة المشروع".

وسيساهم المشروع في سد عجز السكر في مصر بنسبة 75% لأنه سينتج نحو 750 ألف طن سنويا، حيث يبلغ ما تستورده مصر نحو مليون طن في السنة بينما تنتج ٢.٢ مليون طن فيما تستهلك ٣.٢ مليون طن بزيادة سنوية ٨٠ ألف طن، بحسب البيان.

وقال البيان إن الاستثمارات في القطاع الزراعي ستصل إلى 550 مليون دولار لاستصلاح وزراعة 181180 فدان من الأراضي الصحراوية غرب محافظة المنيا، وأن الري سيعتمد على المياه الجوفية وسيستخدم تقنيات إدارة الزراعة الدقيقة، وإدارة المياه لتحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المياه.

ويوفر المشروع فرص عمل مباشرة لحوالي 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3 آلاف عامل، وما يصل إلى 60 ألف من المزارعين وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة، بحسب البيان.

وقال البيان إن قيمة المنتجات الصناعية والزراعية التي ينتجها المشروع بكامل طاقته تبلغ مليار دولار سنويا بما في ذلك صادرات تصل إلى 100 مليون دولار سنويا من المنتجات الثانوية.

كما ينتج المشروع الزراعي القمح و الذرة و الفول وهي محاصيل تقوم مصر باستيرادها بملايين الأطنان سنوياً، بحسب البيان.