أرباح "النيل للأدوية" تتراجع 85% في النصف الأول من العام المالي

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 85%.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن صافي أرباح الستة شهور الأولى من العام المالي الجاري، بلغت 2.4 مليون جنيه، مقابل 15.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة التابعة للقابضة للأدوية، في بيان منفصل، أن تراجع الأرباح يرجع بصفة أساسية إلى زيادة أسعار المدخلات والمصروفات، نتيجة الزيادة الطارئة لعنصر الخامات والناتجة عن قرار التعويم.

ووفقا للبيان، بلغت تكلفة الإنتاج خلال الفترة 165.3 مليون جنيه مقابل 145.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، حيث أن معظم الخامات الداخلة في صناعة الدواء يتم استيرادها.