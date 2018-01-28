أوبر تعلن بدء العمل في طنطا ودمنهور

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة أوبر مصر، اليوم الأحد، في بيان صحفي عن بدء تشغيل خدماتها في مدينتي طنطا ودمنهور.

وقال البيان إن الشركة هدفها التوسع في منطقة الدلتا، وتوفير العديد من فرص العمل، فضلاً عن تقديم خدمات أكثر سهولة في الانتقال بين المدن من خلال وسيلة آمنة وفي متناول اليد.

ووفقا للبيان فإن أوبر ستطلق العمل في محافظات الدلتا بمشاركة آلاف من السائقين الجدد، وهو ما سيعمل على زيادة فرص العمل المتوفرة في منطقة الدلتا وسط توقعات بزيادة كبيرة خلال الفترة القادمة .

وقالت الشركة إن هذا يأتي بجانب توسع خدماتها في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية خلال شهر مايو الماضي.

وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام الشركة في مصر، بعد نجاحنا في مدينة المنصورة أصبح من الواجب علينا بحث مزيد من فرص التوسع في المدن الأخرى.

وبحسب واكد فإن اختيار طنطا ودمنهور، لبدء العمل فيهم جاء لما لديهما من إمكانات كبيرة في نمو فرص العمل للسائقين، كما أن كلتا المدينتين بحاجة إلي وسيلة انتقال سهلة و آمنة.

وتشير إحصائيات أوبر خلال العام الماضي إلى أن أكثر من 150 ألف سائق قاموا برحلات في 2017، 50% منهم يعتمدون على أوبر كعمل إضافي، و22% من الشركاء كانوا يعملون في قطاع السياحة قبل القيادة مع أوبر.

وقال واكد إن الشركة فتحت الباب لفرص عمل متنوعة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونحن مُصرون على توفير المزيد من الفرص في الفترة القادمة.

ولدى الشركة رؤية توسعية طويلة المدى بدأت في القاهرة والإسكندرية ثم المنصورة وأخيراً طنطا ودمنهور، بحسب واكد.

وقال إن "الشركة تعمل على الاستمرار في التوسع في مدن مختلفة حالياً لتكون وجهتنا القادمة".

وأوبر واحدة من الشركات التي تعمل في مصر حاليا عبر تطبيقات على الهواتف المحمولة لتقديم خدمات بديلة للتاكسي التقليدي.