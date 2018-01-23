جهاز تنمية المشروعات يعلن عن وظائف خاليه بفروعه في7 محافظات

كتبت- إيمان منصور:

أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن احتياجه عدد من الموظفين للعمل بفروعه في بعض المحافظات، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وشملت المحافظات التي أعلن الجهاز احتياجه للعمل بفروعه داخلها، دمياط، ومرسى مطروح، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وقنا، والأقصر.

وتضمنت شروط المتقدم للوظائف في الآتي:

1- ان يكون المرشح من حديثي التخرج.

2- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة أو هندسة أو نظم ومعلومات.

3- أن تكون لديه القدرة على العمل تحت ضغط.

4- أن تكون لديه القدرة على اكتشاف الأخطاء والاختلافات.

5- أن تكون لديه القدرة على التواصل مع الأخرين والتفاوض.

وأوضحت صفحة الجهاز على موقع فيسبوك، أن من يرغب في التقدم لأي من الوظائف، يقوم بإرسال سيرته الذاتية إلى البريد الإلكتروني: recuitment@sfdegypt.org

وحدد الجهاز 15 يوما بحد أقصى للتقديم للوظائف من تاريخ الإعلان والذي نشر أمس الاثنين، مع تحديد اسم الفرع المطلوب العمل به.