البنك الأهلي يحدد شروط فتح حساب الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك الأهلي، لمصراوي، إن البنك أصدر قراراً بتحديد شروط فتح حساب الحملات الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية.

ووفقا للمصدر، يهدف فتح حساب لحملات مرشحي رئاسة الجمهورية، إلى تلقي تبرعات من مؤيدي المرشحين وإيداع تكلفة الحملة الانتخابية.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات، كل مرشح انتخابي، بفتح حساب في بنكي الأهلي أو مصر، لتلقي التبرعات النقدية من الأشخاص الطبيعيين المصريين.

وحددت الهيئة ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فس الحملة الانتخابية والمحدد بـ20 مليون جنيه في الجولة الأولى و5 ملايين جنيه في جولة الإعادة.

وألزمت الهيئة كلاً من البنك والمرشح إبلاغها أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وحدد البنك الأهلي شروط فتح الحساب وفقا للمصدر كالتالي:

• يتم فتح الحساب بالجنيه المصري فقط.

• يعفى الحساب من المصاريف الإدارية لفتح الحسابات.

• يقتصر التعامل على الحساب على عمليات السحب والإيداع، مع إمكانية إصدار دفتر شيكات.

• لا يتم إصدار بطاقات خصم على الحساب.

• لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب.

• لا يتم إرسال كشف حساب دوري لهذا الحساب.

• عدم إتاحة إمكانية شراء شهادات أو ودائع وربطها.

• عدم فتح المرشح لأكثر من حساب في البنك الواحد.

• عدم وجود موانع مصرفية تعيق فتح الحساب.

ووفقا للمصدر، سيحصل البنك على صورة الرقم القومي لأي متبرع لصالح الحساب، فضلا عن رقم هاتفه.