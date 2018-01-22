بعد 7 سنوات.. احتياطي النقد الأجنبي يعود لمستويات ما قبل الثورة (انفوجرافيك)

كتب - مصطفى عيد:

تصميم - مايكل عادل:

شهد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال السنوات السبع التالية لثورة يناير تحولات دراماتيكية، ليعود في النهاية إلى نفس مستوياته قبل الثورة ويسجل مستويات تاريخية.

وفقد الاحتياطي نحو نصف قيمته خلال العام الأول بعد الثورة مع تراجع الأوضاع الاقتصادية ليشهد تدهورا في السنوات الأربع التالية، ليبدأ ارتفاعا منتظما منذ أكتوبر 2016 تزامنا مع تعويم الجنيه، حيث زاد بنحو 18 مليار دولار منذ التعويم.

ويرصد مصراوي خلال الانفوجرافيك التالي التطور السنوي لاحتياطي النقد الأجنبي منذ ثورة يناير وحتى نهاية العام الماضي.

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