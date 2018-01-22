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صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع النمو العالمي إلى 3.9% العام المالي المقبل

04:41 م الإثنين 22 يناير 2018
صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع النمو العالمي إلى 3.9% العام المالي المقبل

(د ب أ)

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يتوقع ارتفاع النمو العالمي إلى 3.9% في العام المالي 2018-2019، بزيادة 0.2% عن توقعاته في شهر أكتوبر.

ومن المقرر أن يعلن صندوق النقد الدولي غدا الثلاثاء نتائج مراجعته الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بعد نحو 15 شهرا من موافقة الصندوق على قرض مصر.

وفي 11 نوفمبر 2016 أعلن صندوق النقد، موافقته على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مقابل تعهدها بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي.

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