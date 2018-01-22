30 مليار جنيه زيادة في حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بالبنك الأهلي خلال شهر

كتبت-منال المصري:

قال يحي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن شهادتي الادخار مرتفعتي العائد (16 و20%) جذبتا 451 مليار جنيه منذ بداية طرحها وحتى الآن، بزيادة قدرها 30 مليار جنيه مقارنة بأول ديسمبر الماضي.

وأعلن البنك الأهلي ومصر والقاهرة، عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 طرح هذه الشهادات، بهدف محاربة التضخم وتحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه مقارنة بالفائدة المنخفضة على الدولار.

وبحسب ما قاله أبو الفتوح لمصراوي فإن هذه الشهادات مرتفعة العائد تلقى إقبالا كبيرا بين العملاء للاكتتاب حيث سجلت 451 مليار جنيه حتى الآن منذ طرحها.

وساهمت الشهادات في جذب مليون عميل جديد من خارج البنك الأهلي حسب تصريحات سابقة أبو الفتوح لمصراوى.

وينفرد بنك الأهلي ومصر على مستوى الجهاز المصرفى في إطلاق الشهادة ذات العائد 20% بعد إغلاقها في بنك القاهرة في شهر مارس الماضي، وسط توقعات بخفض الفائدة عليها خلال الفترة المقبلة، مع تراجع أسعار الفائدة المنتظر في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في فبراير المقبل.

ووفقا لأبو الفتوح فإن البنك سيواصل طرح الشهادتين حتى تراجع معدلات التضخم.

ومنذ بداية شهر نوفمبر الماضي، بدأت معدلات التضخم في التراجع متأثرة بسنة الأساس.