جهينة تستقبل وفدا من اليابان وبوروندي للتعرف على مصنع الدولية للعصائر

كتب- عبد القادر رمضان:

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية اليوم الإثنين في بيان، إنها استضافت وفداً من دولتي اليابان وبوروندي للقيام بجولة بمصنع الدولية للعصائر.

وأضافت الشركة، أن الزيارتين جاءت في إطار حرص الشركة على تبادل الخبرات مع كبرى الدول عالمياً مثل اليابان وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية بالإضافة إلى زيادة فرص التبادل التجاري والاستثمار كخطوة في إطار استراتيجية الشركة الطموحة لفتح آفاق تصديرية جديدة.

وشمل برنامج الزيارة تفقد خطوط الإنتاج بمصنع الدولية للعصائر للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في خطوط الإنتاج والاطلاع على عمليات التصنيع بداية من اختيار الفاكهة مروراً بعمليات التركيز وانتهاءً بخروج العصائر في شكلها النهائي.

كما تم استعراض استراتيجية الشركة التي تعتمد في الأساس على التوسع الأفقي لضمان توفير أفضل المواد الخام والخروج بمنتجات عالية الجودة.