البورصة تواصل تراجعها للجلسة الثانية على التوالي

كتبت- إيمان منصور:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بمبيعات المصريين والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.63% عند مستوى 15243 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.

وسجل المستثمرون المصريون مبيعات صافية بقيمة 142.2 مليون جنيه، والأجانب بقيمة 105.3 مليون جنيه، فيما سجل العرب مشتريات بقيمة 36.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 هبط بنسبة 0.5% عند مستوى 15339 نقطة في نهاية تعاملات أمس الأحد، مدفوعا بمبيعات العرب والمصريين.