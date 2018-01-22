البورصة تواصل تراجعها للجلسة الثانية على التوالي
كتبت- إيمان منصور:
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بمبيعات المصريين والأجانب.
وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.63% عند مستوى 15243 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.
وسجل المستثمرون المصريون مبيعات صافية بقيمة 142.2 مليون جنيه، والأجانب بقيمة 105.3 مليون جنيه، فيما سجل العرب مشتريات بقيمة 36.8 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي EGX30 هبط بنسبة 0.5% عند مستوى 15339 نقطة في نهاية تعاملات أمس الأحد، مدفوعا بمبيعات العرب والمصريين.
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