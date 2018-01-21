القومية للأسمنت: بدء تلقي عروض المكاتب الاستشارية لمناقصة التطوير 11 فبراير

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة القومية للأسمنت، التابعة لقطاع الأعمال العام، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إنها ستبدأ استقبال عروض المكاتب الاستشارية المشتركة في مناقصة دراسة تغيير منظومة الطاقة بالشركة يوم 11 فبراير المقبل.

وطرحت الشركة، في ديسمبر الماضي، كراسة شروط مناقصة لشراء طاحونة فحم وخط RDF لحرق المخلفات، على أن يتم تنفيذها خلال عام، ضمن خطة لتطوير الشركة.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، شكلت لجنة لبحث عملية تطوير "القومية للأسمنت" والإشراف على جميع مراحل تنفيذ خطة التطوير الفني.

وتتولى اللجنة إجراء الدراسة الفنية والمالية للعروض المقدمة من المكاتب الاستثمارية لتعديل منظومة الطاقة باستخدام مزيج الفحم مع مصادر الوقود البديل AFR بالشركة، واستيراد طاحونة رأسية لفحم الكوك، والبت فيها.

وتستمر اللجنة في أعمالها لمتابعة ومراجعة أعمال المكتب الاستشاري، والذي يتم التعاقد معه لإجراء الدراسات وإعداد مستندات المناقصات المطلوبة.

كما تشارك اللجنة أيضًا في اختيار أفضل العروض لتوريد المعدات، وتحديد أفضل وسائل التمويل إلى أن يتم البت والتعاقد على شراء المعدات المطلوبة، وفقا للبيان.

وكانت القومية للأسمنت أوقفت العمل في فرنين يحققان خسائر سنوية بقيمة مليار جنيه، وذلك لتقليل خسائرها، ليصل عدد الأفران المتوقف العمل بها في الشركة إلى 4 أفران.

وحققت الشركة، صافي خسائر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنحو 240 مليون جنيه، مقابل 4.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016-2017.