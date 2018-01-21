تعرف على شروط القرض الشخصي في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة

كتبت- منال المصري:

تتنافس البنوك العامة الكبرى على تقديم قروض شخصية، لعملائها حيث تستحوذ هذه القروض على النسبة الأكبر من محفظة القروض في هذه البنوك.

وتتيح بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة برامج مختلفة للقرض الشخصي، خاصة للموظفين في القطاعي العام والخاص نظرا لسهولة إجراءات القرض بالنسبة لهذين القطاعين.

وتوجد مسميات وبرامج عديدة للقرض الشخصي، لكن بصفة عامة يهدف القرض الشخصي إلى مساعدة العميل أو المقترض على تسديد بعض التزاماته المختلفة مثل تسديد تكاليف الزواج وشراء وحدة سكنية، وإنشاء مشروع صغير أو تسديد مصاريف الجامعة أو المدارس لأبنائه وغير ذلك من الاحتياجات المختلفة .

ويشرح مصراوي أنواع القروض الشخصية في بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة، والشروط ونسبة الفائدة عليها.

أولا-البنك الأهلي المصري:

يقدم البنك قروضا لموظفي القطاعين العام والخاص، تختلف في شروطها كالتالي:

1- شروط القرض الشخصي لموظفي الحكومة:

· يترواح الحد الأقصى للقرض بين 300 و500 ألف جنيه حسب تعاقد البنك مع الجهة التي يعمل بها المقترض.

· يتيح البنك الأهلي قرضا يصل إلى مليون جنيه في حال ضمان مكافأة نهاية الخدمة.

· يبلغ الحد الأقصى لسداد القرض 10 سنوات.

· تتراوح نسبة الفائدة بين 19.25% إلى 19.75% متناقصة حسب تحويل راتب العميل بشكل فردي أو وجود تعاقد بين البنك والجهة التى يعمل بها المقترض لتحويل جميع رواتب العاملين.

· تتراوح الرسوم على القرض بين 2% و3% من إجمالي قيمة القرض.

· يشترط البنك ألا تتجاوز سن المقترض 60 عاما في آخر قسط مستحق للبنك وترتفع السن إلى 65 عاما للعاملين في الهيئات القضائية.

· يشترط البنك ألا يقل راتب المقترض عن 500 جنيه.

2- شروط القرض الشخصي لموظفي القطاع الخاص:

· يتراوح الحد الأقصى للقرض بين 300 و500 ألف جنيه حسب التعاقد بين البنك والجهة التي يعمل بها المقترض.

· يتيح البنك قرضا يصل إلى مليون جنيه بضمان مكافأة نهاية الخدمة.

· يبلغ الحد الأقصى للقرض 10 سنوات.

· تتراوح نسبة الفائدة بين 19.5% و20% حسب تحويل الراتب بشكل فردي أو وجود تعاقد بين البنك والجهة التي يعمل بها المقترض لتحويل جميع رواتب العاملين.

· يحصل البنك على رسوم تراوح بين 2% و3% من إجمالي قيمة القرض حسب تحويل الراتب من عدمه.

· يشترط ألا تتجاوز سن المقترض 60 عاما عند سداد آخر قسط مستحق للبنك.

· يشترط البنك ألا يقل الراتب عن ألف جنيه.

ثانيا- بنك مصر:

يقدم البنك قروضا لموظفي القطاعين العام والخاص، تختلف في شروطها كالتالي:

1- شروط القرض الشخصي لموظفي الحكومة:

· يتراوح الحد الأقصى للقرض بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، حسب التعاقد بين البنك وجهة العمل.

· يصل الحد الأقصى لسداد القرض إلى 10 سنوات .

· تتراوح نسبة الفائدة بين 19.5% و20% حسب التعاقد بين البنك وجهة العمل.

· يشترط البنك ألا تزيد السن على 60 عاما عند سداد آخر قسط بالقرض وترتفع إلى 65 عاما للموظفين في الجهات القضائية.

· يحصل البنك على مصاريف إدارية بنسبة 3% من إجمالي قيمة القرض بحد أدنى 250 جنيها.

· يشترط البنك ألا يقل الراتب عن ألف جنيه في حال تحويل جهة العمل لمرتب المقترض على البنك وألفي جنيه في حال عدم تحويل الراتب.

2- شروط القرض الشخصي لموظفي القطاع الخاص:

· يتراوح الحد الأقصى للقرض بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه حسب التعاقد بين البنك وجهة العمل.

· تتراوح نسبة الفائدة بين 19.5 و21% متناقصة.

· يبلغ الحد الأقصى لسداد القرض 5 سنوات.

· يحصل البنك على مصاريف بنسبة 3% من إجمالي قيمة القرض.

· يشترط البنك ألا تتجاوز سن الموظف 60 عاما عند سداد آخر قسط .

· يشترط ألا يقل راتب الموظف عن ألف جنيه في حال تحويل جهة العمل لمرتب المقترض على البنك وألفي جنيه في حال عدم تحويل الراتب.

ثالثا- بنك القاهرة :

يقدم البنك قروضا لموظفي القطاع العام والخاص، تختلف في شروطها كالتالي:

1-شروط القرض الشخصي لموظفي الحكومة:

· يتراوح الحد الأقصى بين 300 و500 ألف جنيه، حسب التعاقد بين البنك وجهة العمل.

· تتراوح معدلات الفائدة بين 19.5 و21%، في حال تحويل جهة العمل لمرتب المقترض أو عدم التحويل.

· يصل الحد الأقصى لسداد القرض 10 سنوات.

· يحصل البنك على مصاريف إدارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

· ألا تزيد السن العميل عن 60 عاما عند سداد آخر قسط للقرض.

· يشترط ألا يقل راتب الموظف عن 3 آلاف جنيه.

2- شروط القرض الشخصي لموظفي القطاع الخاص:

· يتراوح الحد الأقصى للقرض بين 250 إلى 1.5 مليون جينه، على حسب درجة تصنيف الشركة "أ" أو "ب" أي درجة الملاءة المالية للشركة وكذلك التعاقد بين البنك وجهة العمل.

· تتراوح نسبة الفائدة بين 20 و22% حسب تصنيف الشركة.

· تتراوح فترة السداد بين 5 إلى 10 سنوات حسب تصنيف الشركة.

· يشترط ألا يزيد سن العميل عن 60 عاما عند سداد آخر قسط للقرض.

· يشترط ألا يقل راتب الموظف عن 3 آلاف جنيه للشركات فئة "أ" و5 آلاف جنيه للشركات فئة "ب".

· تبلغ المصاريف الإدارية للقرض 2.5%.