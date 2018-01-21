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الإنتاج الإعلامي تحصل على صلاحية إصدار موافقات تصوير الأفلام الأجنبية

03:10 م الأحد 21 يناير 2018
الإنتاج الإعلامي تحصل على صلاحية إصدار موافقات تصوير الأفلام الأجنبية

كتبت- شيماء حفظي:

حصلت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على صلاحية إصدار موافقات تصوير الأفلام الأجنبية في مصر.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن مصطفى مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال مجلس الوزراء، وافق على منحها صلاحية إصدار موافقات تصوير الأفلام الأجنبية.

وكانت عملية إصدار موافقة تصوير الأفلام الأجنبية في مصر بين عدة جهات بيتهم وزارتي الثقافة والآثار.

وتعمل الشركة المصرية للإنتاج، في توفير وسائل إنتاجية يمكن تأجيرها للغير للأغراض التلفزيونية والسينمائية والإعلامية بما في ذلك الأنشطة المكملة لها.

كما توفر وتصنع احتياجات مدينة الإنتاج الإعلامي من مشغولات خشبية ومعدنية وملابس وإكسسورات لغرض الشركة، بالإضافة إلى إقامة فنادق داخل المدينة لتقديم الخدمات الفندقية للوافدين على مدينة السادس من أكتوبر للسائحين والفنانين.

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي الأفلام الأجنبية مصطفى مدبولي وزارة الثقافة

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