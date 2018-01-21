المالية: 62% زيادة في الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام

القاهرة- وكالات:

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اليوم الأحد، إن إجمالي الإيرادات الضريبية زاد بنسبة 62%، ليصل إلى 249 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

أضاف المنير، خلال مؤتمر"السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار" بجمعية الضرائب المصرية، أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت 103 مليارات جنيه خلال النصف الأول، بمعدل نمو 41% مقابل ذات الفترة من العام السابق عليه، فيما ارتفعت حصيلة القيمة المضافة إلى 121 مليار جنيه بمعدل نمو 83%.

وتابع أن حصيلة الضريبة العقارية زادت بنسبة 70%، لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فيما شهدت الحصيلة الجمركية زيادة بمعدل 44% لتسجل 15 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الحالي.

وقال المنير، إن الإصلاح الضريبي يهدف إلى استعادة ثقة المجتمع الضريبي وليس فقط تحقيق الحصيلة الضريبية، وفقا للوكالة الرسمية.